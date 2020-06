Ping pong, l'ASD Cesinali ha voglia di crescere Il presidente Trerotola: "Stiamo bruciando le tappe, ci divertiamo e puntiamo a lanciare talenti"

L'ASD TT Cesinali, presieduta da Mauro Trerotola, ha voglia di crescere. L'Associazione Sportiva Dilettantistica di Tennis Tavolo, meglio nota come ping pong, con l'aggiunta di un regolamento, è nata dalla passione condivisa da un gruppo di amici che già praticava la disciplina ad Avellino e che ha scelto di affondare le proprie radici in un comune della provincia irpina, con grandi prospettive. “Pur essendoci costituti non più tardi dello scorso anno ci siamo sin da subito imposti nei rispettivi campionati regionali vincendo con le nostre squadre in Serie D1 e D2.” ha dichiarato Trerotola a Ottopagine.it, per poi aggiungere: “La nostra mission è quella di diffondere i valori di uno sport sano e divertente, ma al tempo stesso far crescere i piccoli talenti del territorio. Grazie alla collaborazione con tecnici federali, il sogno è di vederli, un giorno, primeggiare a livello nazionale. Grazie all'impegno che ogni giorno dedichiamo alla nostra Associazione e alla disponibilità delle istituzioni locali abbiamo l'opportunità di crescere come società, come stiamo già facendo. Stiamo bruciando le tappe. La conquista della Serie C2 nel giro di un solo anno è un traguardo, in tal senso, emblematico. Ovviamente, siamo stati condizionati come tutti dalla pandemia di Covid-19, ma ci siamo sin da subito attrezzati per non fermarci e rpartire in sicurezza adottando tutte le misure previste dalla Federazione; rispettando turni obbligatori, distanze di sicurezza e igienizzando tutte le attrezzature e gli ambienti con cui i nostri tesserati entrano in contatto. Siamo su Facebook e Instagram, Potete trovarci cercando “ASD Tennistavolo Cesinali”. Attraverso foto e video dagli incontri di campionato, ma non solo, avrete modo di conoscerci. Vogliamo crescere e aspettiamo chiunque volesse cimentarsi, anche per una semplice prova, presso la scuola media “Cocchia” di Cesinali il lunedì, mercoledì e venerdi, dalle 18 alle 22.”