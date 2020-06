Sandro Abate, dopo il Del Mauro ecco Edoardo "Duda" Dalcin Ufficiale l'acquisto del laterale offensivo, classe '89, brasiliano naturalizzato italiano

In attesa di ratificare l'intesa con il Comune di Avellino per l'utilizzo del PalaDelMauro per le gare interne del prossimo campionato di Serie A di calcio a 5, l’Asd Sandro Abate ha piazzato un altro colpo in entrata annunciando l'ingaggio, per la prossima stagione sportiva, di Eduardo Luiz Dalcin, laterale offensivo, classe ‘89, brasiliano naturalizzato italiano.

Carriera - La carriera di Dalcin è subito in rapida ascesa. Gli esordi in Brasile sono costellati da una sorprendente serie di titoli vinti in successione. “Duda” Dalcin sbarca in Italia nel settembre del 2013. La prima esperienza nel Belpaese è con la Luparense in Serie A. A dicembre dello stesso anno viene tesserato dal Catania Calcio a 5, società con la quale disputerà anche le successive due stagioni, totalizzando 32 reti. Nella stagione 2016/2017 passa al Maritime Augusta, prima del biennio ancora a Catania con la Meta.

Numeri - L’esterno verdeoro nell’ultima stagione alla Meta Catania ha disputato 18 partite, segnando 11 gol di cui 4 reti decisive. Nelle ultime tre stagioni, sempre a Catania, il totale complessivo delle reti realizzate sale a 32.