Sandro Abate, Dalcin: "Non vedo l'ora di essere ad Avellino" Intanto, è ufficiale la conclusione del rapporto professionale con De Crescenzo e Fabiano Assad

Adesso è ufficiale. Le strade di Davide De Crescenzo e Fabiano Assad si separano da quella della Sandro Abate. La società avellinese, attraverso un comunicato, ha inteso "ringraziare i due calcettisti per il prezioso contributo apportato nel loro periodo di militanza in verdeazzurro, augurandogli le migliori fortune personali e professionali".

Intanto, attraverso un videomessaggio, prime parole da tesserato del club del capoluogo irpino per il laterale offensivo, classe '89, brasiliano naturalizzato italiano, Eduardo Luiz Dalcin: "È un onore far parte di questa grande famiglia. Non vedo l’ora di essere ad Avellino per inseguire grandi traguardi”.