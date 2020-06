Calcio a 5, il Cus Avellino torna in Serie C1 Promozione per la società irpina con il primato nel girone C (44 punti in 18 gare)

La stagione del calcio a 5 non riparte e l'ultima classifica è utile per i verdetti. Prima della sosta per l'emergenza covid, il Cus Avellino guidava la classifica del girone C di Serie C2 ed è ufficiale il ritorno del club irpino in C1. "L'abbiamo voluto, abbiamo lottato. - così il Cus Avellino sui canali social - Avremmo voluto festeggiare tutti insieme ma il vostro affetto non è mai mancato. Non c'è favola senza lupo". Il Cus festeggia il ritorno in C1 dopo una stagione brillante e fermata solo dallo stop ai campionati. La squadra avellinese, allenata da Genny Venezia, ha ottenuto 44 punti nelle 18 gare giocate.

Nelle ultime ore tanti messaggi di congratulazioni anche dagli avversari dell'ultima stagione. "L'Agostino Lettieri Five Soccer Solofra si complimenta col Cus Avellino per la promozione in serie C1. Alla formazione biancoverde va un nostro sincero in bocca al lupo per il prossimo anno augurando di rappresentare al meglio la provincia irpina nel torneo di serie C1. Intanto è ufficiale la classifica finale della stagione 2019/2020 del girone C di serie C2. Chiudiamo al 7° posto": si legge nella nota del team conciario.

Foto: pagina ufficiale CUS Avellino C5