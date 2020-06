Sandro Abate, Ercolessi: "Giocare ad Avellino è fondamentale" Il capitano della Nazionale italiana di calcio a 5 si presenta: "Il gruppo farà la differenza"

Attraverso la pagina facebook della Sandro Abate, Marco Ercolessi, universale e capitano della Nazionale Italiana di calcio a 5, si è presentato così alla piazza irpina: "Sono molto onorato di essere approdato qui. Sicuramente il benvenuto è stato eccezionale, da questo punto di vista posso solo ringraziare la Sandro Abate. L'emozione è grande, ma la cosa più importante è quella che proveremo durante l'anno. Sono motivatissimo. Credo che la Sandro Abate si sia mossa bene, ha allestito e sta allestendo una squadra competitiva, sono felice di farne parte. Io sono scaramantico, non parlo di obiettivi, preferisco volare basso, ma in campo cerco sempre di puntare al massimo. Sono proiettato verso una buona annata, è giusto non creare aspettative. Le sfide mi hanno sempre entusiasmato. Il gruppo farà, come sempre, la differenza. La base per creare una squadra forte è sempre il gruppo. Singolarmente mi metto sempre a disposizione per il gruppo, i successi sono arrivati grazie a questo atteggiamento. Ci potremo togliere diverse soddisfazioni. Sapevo dell'incontro per il PalaDelMauro, giocare in città credo sia fondamentale per noi, ma anche per Avellino stessa. Credo che la vera differenza che potremo avere quest'anno è avere questo uomo in più sugli spalti, fondamentale per creare un bell'ambiente, in grado di essere determinante. Conoscendo come la città vive lo sport, vorremmo creare un fortino difficilmente espugnabile. Invito tutto, sin da ora, a sostenerci."