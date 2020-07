Avellino: progetto A2 resta vivo, ma Biella prova a ripartire I piemontesi procedono per la conferma nella seconda serie nazionale

Il 30 giugno non ha presentato novità sull'asse Biella-Avellino. La prima deadline nei contatti tra la famiglia Sanfilippo - promotrice del nuovo progetto A2 per il capoluogo irpino - e il club manager dei piemontesi, Marco Atripaldi, è stata superata senza sussulti. Pallacanestro Biella è al lavoro per trovare risorse utili alla prosecuzione dell'attività sportiva in Serie A2. All'iniziativa "Contiamoci" con i tifosi ha legato colloqui con sponsor e imprenditori locali.

La Pallacanestro Avellino attenderà l'evoluzione in casa rossoblu fino al giorno 10, data per una sorta di seconda deadline, ma dalla sola parte irpina. Andare oltre significherebbe lanciarsi in una corsa complicata per costituire una vera e propria società nei tempi opportuni e allestire un roster affidabile per la seconda serie nazionale. Sguardo a Biella, ma non solo perché il mercato dei titoli sportivi è ancora attivo anche se con il passare dei giorni le interlocuzioni diminuiranno sensibilmente e le leghe saranno chiamate a definire gli organici per la stagione 2020/2021.