Calcio, arbitri: Cipolletta assistente in C, Roselli in D Due promozioni nella sezione AIA di Avellino per la terza e quarta serie

La sezione AIA di Avellino ha annunciato la promozione di due assistenti arbitrali irpini, quelle di Paolo Cipolletta in Serie C e di Paolo Roselli in Serie D. "Si conclude una stagione particolare, anomala ed imprevedibile. - si legge nella nota della sezione avellinese dell'Associazione Italiana Arbitri - Nonostante ciò, la sezione A.I.A. di Avellino è orgogliosa di festeggiare la promozione in CAN C dell’A.A. Paolo Cipolletta, ed in CAN D dell’A.A. Paolo Roselli. Per entrambi un riconoscimento prestigioso che giunge a coronamento di un brillante percorso tecnico, che si aggiunge ad un importante cammino associativo in ambito sezionale. Da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo e tutti gli associati tantissime congratulazioni ad entrambi". Cipolletta raggiunge gli irpini Fabio Mattia Festa (Avellino) e Michele Di Cairano (Ariano Irpino) in Serie C, Roselli prende il posto di Cipolletta in Serie D. Nell'organico arbitri di terza serie c'è Gianluca Grasso di Ariano Irpino, in quello assistenti di Serie D Antonio Aletta di Avellino.

Foto: pagina ufficiale Facebook Sezione AIA Avellino