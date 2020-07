Tiro con l'Arco: due gare in programma: una in Campania Appuntamenti domenica in Emilia Romagna e in provincia di Avellino

Continuano le gare di tiro di campagna organizzate sul territorio nazionale seguendo il protocollo Fitarco per tiare in sicurezza dopo la fine del lockdown dovuto alla pandemia di COVID-19. Due le gare in calendario, con la prima che si svolgerà a Castellarano, in Emilia Romagna, in provincia di Reggio Emilia. L’organizzazione è affidata alla XL Archery Team ASD Spot Insieme con il supporto del Comitato Regionale FITARCO Emilia Romagna.



La seconda gara in programma sarà invece domenica 12 luglio, in Campania, a Rotondi, in provincia di Avellino. In questo caso a farsi carico dell’organizzazione della gara sono gli Arcieri della Stella, supportati del Comitato Regionale FITARCO Campania. Sono previsti alcuni obblighi a carico degli arcieri per permettere che tutto si svolga in sicurezza, tutti dovranno avere i dispositivi minimi di protezione individuale (mascherina e gel disinfettante per esempio), nessuno dovrà creare assembramenti e potrà sostare solo nelle zone predisposte dall’organizzazione e poi bisognerà raggiungere la sede di gara in tenuta Perone già in divisa al fine di evitare l’utilizzo degli spogliatoi.