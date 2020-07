Basket Ariano, Orlando non è più il coach: rebus futuro L'emergenza covid conferma le difficoltà nella ripartenza per tanti club

William Orlando saluta Ariano Irpino. Il coach tarantino non allenerà la squadra ufitana di basket femminile nella stagione 2020/2021. L'emergenza covid ha scompaginato i piani di diversi club. La Virtus Basket Ariano Irpino chiede il sostegno dell'imprenditoria locale per confermarsi in A2 dopo l'addio al tecnico, capace di guidare le leonesse ai vertici del secondo livello nazionale. Il tempo stringe per portare avanti con forza un progetto rinato dalla B dopo l'arrivederci all'A2 maturato nella precedente gestione.

Intanto, ecco il saluto di Orlando alla piazza del Tricolle: "Un anno indimenticabile. - ha affermato l'ormai ex allenatore del Basket Ariano - Un ringraziamento dovuto a Mario Cirillo che mi ha voluto fortemente su questa panchina dandomi modo di fare questa bella esperienza, ad Angela Sicuranza per non aver mai fatto mancare il suo supporto, al mio - più che collaboratore - direi amico Massimo Picariello, al grande "doc" Lino Moscato, ed al nostro Valerio Iacobacci. Un grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa bella avventura, da parte mia è sicuramente un arrivederci. Grazie Ariano".