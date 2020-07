Basket, ripescaggio in A2: Avellino attende, spunta Salerno La Virtus Arechi potrebbe puntare al PalaDelMauro per giocare nel secondo livello nazionale

Il basket vive una fase decisiva con il parere Comtec che risulterà spartiacque per la definizione degli organici della stagione 2020/2021. Il consiglio federale, il 6 agosto, chiarirà i programmi per il campionato della ripartenza con l'elenco delle partecipanti. In Serie A2 si conferma traballante la posizione della Juvecaserta. In Serie B c'è la Benedetto XIV Cento, pronta al ripescaggio dopo aver fatto richiesta.

La Pallacanestro Avellino attende, ma spunta la Virtus Arechi Salerno. A fari spenti, la società del patron Nello Renzullo avrebbe presentato domanda di ripescaggio in A2, seppur fuori tempo massimo. Dopo ottime stagioni in terza serie, la Virtus Arechi pensa al grande salto, ma sarebbe chiamata, nel caso, a superare il limite posto dall'assenza di un palasport con i requisiti per il campionato. Salerno potrebbe puntare al PalaDelMauro di Avellino per giocare in A2. Per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari dovrebbe poi intercorrere il dialogo con l'amministrazione comunale del capoluogo irpino. Ci sono anche i palazzetti di Torchiara (favorita) e Nocera per disputare la regular season. Ovviamente, c'è prima l'iter relativo ai verdetti Comtec. Solo con una casella vacante potrebbe esserci la corsa al ripescaggio, dato per fatto quello di Cento.