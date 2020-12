Sandro Abate beffata nel finale: 2-2 contro il Padova Secondo pareggio in campionato per il quintetto irpino

La Sandro Abate sfiora la vittoria contro la Bernardinello Petrarca, valevole per la nona giornata nel campionato di Serie A, ma viene beffata a due secondi dal triplice fischio: termina con il risultato di 2-2 al PalaDelMauro. Reduce dalla pesante sconfitta contro la Colormax Pescara (6-2), i verdeazzurri riescono a portare a casa solamente un punto contro la compagine padovana, salendo a quota quattordici punti in graduatoria. Prima del fischio d’inizio, la Sandro Abate omaggia il tifoso della Scandone, Angelo de Angelis, venuto a mancare lo scorso anno. Il capitano Massimo Abate ha deposto in Curva Sud, precisamente al posto che solitamente occupava De Angelis, un mazzo di fiori bianchi.

Primo tempo - Prima frazione di gioco caratterizzata da molteplici occasioni per entrambe le squadre, ma ad avere la meglio sono i padroni di casa: con un pizzico di fortuna, i verdeazzurri sbloccano il match con la rete di Kakà per effetto di un tiro di Ercolessi che viene respinto dall’estremo difensore Bastini. Squadre all’intervallo sul parziale di 1-0.

Secondo tempo - In avvio di ripresa, la Sandro Abate trova il raddoppio grazie ad un sinistro di Crema. La rete degli ospiti non tarda ad arrivare: dopo tre minuti, ci pensa Alba ad accorciare le distanze con un gol su punizione. La gara continua a essere ricca di opportunità, specialmente per la Sandro Abate che fallisce varie occasioni per aumentare il vantaggio. Finale amaro per i verdeazzurri: a due secondi dalla sirena, a causa di un fallo di mano di Dalcin, la Bernardinello Petrarca guadagna un calcio di rigore, che viene realizzato da Fornari, fissando il risultato finale sul 2-2.

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino – Bernardinello Petrarca 2-2

Marcatori: pt 8’30” Kakà; st 7’50” Crema, 9’20” Alba, 19’59” rig. Fornari

Sandro Abate Avellino: Perez, Bagatini, Fantecele, Abate, Dalcin, Ercolessi, Santamaria, Lombardi, Crema, Kakà, Rizzo, Iandolo, Nicolodi, Vitiello. All. Comella

Bernardinello Petrarca: Bastini, Alba, Rafinha, Parrel, Mello, Disarò, De Luca, Paganini, Fornari, Joselito, Vitale, Benelle, Morassi, Alves. All. Giampaolo

Arbitri: Nicola Maria Manzione (Salerno), Giovanni Beneduce (Nola) Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli)

Note: Ammoniti: Ercolessi, Fantecele, Bagatini, Mello, Dalcin. Espulsi: st 19’58” Dalcin

Foto: pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer