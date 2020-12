Sandro Abate, ko a Pesaro: finisce 3-1 Nicolodi illude i verdeazzurri ribaltati dai campioni d'Italia in carica

La Sandro Abate cede il passo all’Italservice Pesaro, gara valida per la decima giornata di Serie A. Al PalaNinoPizza finisce 3-1. Quarta sconfitta in campionato per il quintetto verdeazzurro.

Primo tempo – Si parte dopo un minuto di raccoglimento in ricordo di Paolo Rossi. Prima frazione di gioco equilibrata e senza grandi emozioni. A rompere l’equilibri, dopo 11 minuti e 36 secondi di gioco, è la Sandro Abate grazie alla rete di Nicolodi, che controlla su rinvio di Perez e batte Miarelli. I marchigiani premono alla ricerca del pari e lo raggiungono con un potente destro di De Oliveira. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

Secondo tempo – Risultato inchiodato sull’1-1. A otto minuti dalla fine Galante revoca un rigore concesso da Acquafredda ai padroni di casa, poi Borruto segna la rete del 2-1 su sponda di Canal. La Sandro Abate si gioca il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma Taborda chiude i conti con un pallonetto da metà campo.

Il tabellino.

Italservice Pesaro – Sandro Abate Avellino 3-1

Marcatori: pt 11’36” Nicolodi, 14’50” De Oliveira; st 15’53” Borruto, 18’40” Taborda.

Italservice Pesaro: Miarelli, Honorio, Borruto, Canal, Jefferson, Del Pivo, Fuligni, Fortini, Salas, Taborda, Cuzzolino, De Oliveira, Dionisi, Guennounna. All.: Colini.

Sandro Abate Avellino: Perez, Bagatini, Fantecele, Abate, Nicolodi, Ercolessi, Lombardi, Crema, Jonas, Kakà, Rizzo, Iandolo, Vitiello, Preziuso. All.: Comella.

Note: Ammoniti: Salas, Nicolodi, Jefferson, De Oliveira.

Arbitri: Nicola Acquafredda (Molfetta), Angelo Galante (Ancona) Crono: Stefano Lavanna (Pesaro).

Foto: pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer