Sandro Abate, riecco Batista. Testa alla Meta Catania Il tecnico sarà in panchina nel match contro gli etnei, in programma sabato al PalaDelMauro

Dopo la battuta d'arresto contro l'Italservice Pesaro, la Sandro Abate inizia la marcia di avvicinamento in vista della sfida con la Meta Catania, valida per l'undicesima giornata di campionato, in programma sabato, alle 16, al PalaDelMauro. I verdeazzurri, con la sconfitta per 3-1 rimediata contro i campioni d'Italia in carica, hanno incassato la quarta sconfitta stagionale in Serie A. Quattordici i punti in classifica, due in più degli etnei, prossimi avversari di turno. La squadra allenata da mister Samperi, è al settimo posto in graduatoria, proprio alle spalle della Sandro Abate, ma con due partite in meno. I rosazzurri, nell'ultima giornata di campionato, hanno travolto la Signor Prestito CMB Matera, con il finale di 8-5. Nel contomepo, in casa avellinese, è conto alla rovescia per il tanto atteso ritorno di Marcelo Batista in panchina, su cui siederà ufficialmente a partire da giovedì. Manca sempre meno al termine del girone di andata e sarà fondamentale, per il quintetto del capoluogo irpino, conquistare quanti più punti possibili per strappare la qualificazione alle Final Eight.

Foto: pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer