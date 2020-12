Sandro Abate, vittoria in rimonta: battuto il Matera (4-3) A decidere la gara le doppiette di Fantecele e Nicolodi

Seconda vittoria consecutiva per la Sandro Abate. Termina sul finale di 5-4, al PalaDelMauro, contro il Signor Prestito CMB Matera, nella gara valida per la dodicesima giornata nel campionato di Serie A. Gli irpini vanno sotto di due reti al termine della prima frazione di gioco, ma nella ripresa ribaltano il risultato grazie alle doppiette di Fantecele e Nicolodi. I verdeazzurri conquistano un’importante vittoria in chiave Final Eight, portandosi a 20 punti in graduatoria.

Primo tempo - Il match viene sbloccato dopo un giro di lancette dal Matera, con Santos che su azione da calcio d’angolo riesce a firmare la rete del vantaggio. La Sandro Abate prova a reagire immediatamente e spreca molteplici occasioni per trovare la rete del pareggio. Ma il team lucano, con un’azione improvvisa, riesce a trovare il raddoppio con Bizjak. Ancora diverse opportunità per la Sandro Abate di rientrare in partita, ma Weber non lascia scampo ai locali. Aumenta l’intensità negli ultimi secondi della prima frazione di gioco, ma le squadre vanno a riposo sul parziale di 0-2.

Secondo tempo – La Sandro Abate scende in campo con altro piglio e dopo 50 secondi accorcia le distanze con una rete di Fantecele. Poco dopo arriva anche la rete del pareggio dei verdeazzurri con un destro di Nicolodi. A rompere un duraturo equilibrio tra le compagini è il team lucano, con Well che di prima intenzione sorprende l’estremo difensore della squadra irpina portando la squadra nuovamente in vantaggio a 5 minuti e 25 dalla fine. Risponde la Sandro Abate con un gol di Fantecele, che la mette all’incrocio dei pali e ristabilisce la parità. Dopo venti secondi, Nicolodi sigla la rete del definitivo 4-3.

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino – Signor Prestito CMB Matera 4-3

Marcatori: pt 1’10” Santos, 16’05” Bizjak; st 0’50” Fantecele, 2’20” Nicolodi, 14’30” Well, 16’10” Fantecele, 16’30” Nicolodi.

Sandro Abate Avellino: Perez, Bagatini, Fantecele, Kakà, Dalcin, Ercolessi, Lombardi, De Luca, Abate, Jonas, Rizzo, Iandolo, Nicolodi, Vitiello. All. Batista.

Signor Prestito CMB Matera: Weber, Garrido, Well, Santos, Cesaroni, Galliani, Pulvirenti, Perrucci, Wilde, Ramon, Arvonio, Bizjak, Rocha, Nucera. All. Nitti.

Note: Ammoniti: Santos, Wilde, Fantecele, Ramon, Nicolodi.

Arbitri: Fabrizio Schirripa (Reggio Calabria), Vincenzo Cannistrà (Catanzaro) Crono: Fabio Mavaro (Parma).