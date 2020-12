Sandro Abate, Batista: "Contro l'Aniene non sarà facile" Il tecnico degli irpini: "Dobbiamo conquistare punti anche in trasferta"

Cybertel Aniene-Sandro Abate: è la vigilia dell'ultima gara del girone di andata, in programma domani (ore 20), al PalaToLive. I verdeazzurri, reduci dalla vittoria casalinga contro il Signor Prestito CMB Matera, tenteranno di chiudere l'anno nel migliore dei modi.

A presentare la gara è il tecnico del quintetto irpino, Marcelo Batista: "Domani contro la Cybertel Aniene sarà una partita difficile, entrambe le squadre scenderanno in campo per conquistare la vittoria. In casa siamo forti, ma dobbiamo fare in modo di ottenere punti anche fuori casa. Nella squadra ci sono dei margini di miglioramento, ma c'è ancora molto da fare. Bisogna pensare partita dopo partita. I ragazzi lo sanno, la classifica non conta. Durante gli allenamenti cerchiamo di curare ogni minimo dettaglio per affrontare le gare con la giusta concentrazione."