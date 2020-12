Sandro Abate, il 2021 inizia con una doppia rivincita Obiettivo riscatto contro Acqua&Sapone e Pescara tra campionato e Final Eight

Si chiude il 2020 ed è tempo di bilanci per la Sandro Abate. Mandata in archivio la stagione 2019/2020, causa Covid, il quintetto irpino ha iniziato la nuova annata agonistica con una partenza a rilento, ma si è rimesso in carreggiata chiudendo il girone di andata con 23 punti in classifica. L'anno solare si è chiuso con l'importante successo esterno sul campo della Cybertel Aniene (1-5). Lo score, alla fine del girone di andata, è di sette vittorie, a fronte di quattro sconfitte e due pareggi. Dopo tredici gare, 45 gol fatti e altrettanto subito. Adesso è testa alle Final Eight. Dopo la comunicazione della Divisione Calcio a Cinque in merito alla rimodulazione dei criteri di qualificazione alla kermesse che metterà in palio la Coppa Italia, Abate e compagni dovranno affrontare il turno a eliminazione diretta contro la Colormax Pescara. Contro la compagine abruzzese, nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A, la Sandro Abate è andata k.o. con il risultato finale 6-2. La pesante sconfitta fu fatale per il tecnico Fabian Lopez, esonerato e sostituito da Marcelo Batista, a cui era a sua volta subentrato dopo il forfait del tecnico brasiliano per motivi di salute. Uno scherzo del destino, l'opportunità di chiudere un cerchio. Prima, però, ci sarà l'inizio del girone di ritorno. Martedì prossimo, alle 20, appuntamento al PalaRigoPiano contro la corazzata Acqua&Sapone. Un'altra partita da affrontare con feroce voglia di riscatto.