Basket, aumentano i tornei di "preminente interesse nazionale" Dentro Serie C Gold e Silver, Serie B femminile e attività giovanile per la FIP

Si attendono le novità dal decreto governativo sulle misure anti covid che saranno valide dal 7 gennaio in poi e il basket gioca d'anticipo con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e allunga la lista dei campionati di interesse nazionale. Fino alla prima decade del 2021, il settore maschile scenderà in campo con Serie A, A2 e B, poi troverà altri tornei. La FIP apre alla Serie C Gold e Silver e alla Serie B femminile e tutta l'attività giovanile. "La Federazione Italiana Pallacanestro, nell’imminenza della scadenza dei provvedimenti legislativi assunti per il contenimento della pandemia nel periodo delle festività, comunica di aver inviato al CONI la lista aggiornata delle categorie di preminente interesse nazionale che include anche la Serie C Gold e Silver, la Serie B femminile e tutta l’attività giovanile che prevede una fase finale nazionale": ecco il comunicato della FIP, che presenta i campionati da aggiungere a quelli iniziati in autunno.