Sandro Abate, Vitiello ko: ecco il possibile sostituto Il portiere sarà costretto a uno stop prolungato: l'esito degli esami e i tempi di recupero

Lungo periodo di stop forzato per Raffaele Vitiello. Il portiere della Sandro Abate, non convocato per il match di ieri, contro l'Acqua&Sapone (5-1), è rimasto vittima di un infortunio al dito della mano sinistra durante una seduta di allenamento. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lussazione, che ha reso necessaria la steccatura dell’arto. Per l'estremo difensore sono previsti 40 giorni di stop. "Tornerò più forte di prima" ha commentato Vitiello attraverso attraverso il suo account facebook.

Tra i papabili per sostituire Vitiello, c’è lo svincolato Mirco Casassa. Il portiere classe ’92, è cresciuto nell’Asti, nel 2016 è passato all’Acquaesapone, in cui è restato tre anni prima di trasferirsi al Latina.