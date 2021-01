Federbasket, attesa per la ripartenza di altri campionati La nota della FIP: "Lo stato pandemico richiede provvedimenti straordinari"

Un percorso lungo con le attese delle norme del prossimo decreto governativo, che definiranno ancora di più il piano di ripresa per il basket e per le altre discipline. La FIP è al lavoro "per consentire a tutti i tesserati, dal minibasket all'attività senior, di tornare ad allenarsi in palestra adottando tutte le cautele che gli esperti riterranno necessarie". Si legge nella nota ufficiale della Federbasket, che auspica da settimane un graduale ritorno alla normalità, senza dimenticare l'impegno per la sicurezza degli atleti nella gestione covid. "Lo stato pandemico richiede provvedimenti straordinari. La FIP vuole andare oltre la suddivisione in attività di interesse nazionale e non, che fino a questo momento ha creato situazioni disomogenee e paradossali fra tutti gli enti deputati all’organizzazione sportiva e frustrazione nelle giovani e nei giovani di tutte le discipline", aggiunge la Federazione guidata dal presidente, Gianni Petrucci. "Occorre concentrare gli sforzi sull’aggiornamento dei protocolli che consentano a tutti la ripresa in sicurezza degli allenamenti a prescindere dallo svolgimento delle rispettive competizioni, verificando con la massima responsabilità quali altri campionati possano effettivamente prendere il via nel prossimo futuro". Il mondo della Serie C maschile e della Serie B femminile attende novità dalla FIP e dall'esecutivo.