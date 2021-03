Sandro Abate, è l'ora dello sprint finale Quattro partite per definire il piazzamento nei playoff. Sotto con Pesaro campione d'Italia

È tempo di tornare in campo per la Sandro Abate. I verdeazzurri, dopo la sosta per le Nazionali, si apprestano ad affrontare il match contro la capolista Italservice Pesaro. La gara, valida per la ventitreesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è in programma sabato, al PalaDelMauro. Calcio d'inizio alle 16. Un vero e proprio banco di prova per gli irpini, che dovranno scendere in campo con tutt’altro piglio rispetto alle ultime due gare, contro la Colormax Pescara (5-6) e la Syn-Bios Petrarca (7-6). A sole quattro partite dalla fine della regular season, il quintetto di mister Batista dovrà tirare fuori le unghie per difendere il quarto posto in classifica, occupato attualmente con 36 punti. Attenzione, però, alla Syn-Bios Petrarca, a quota 34, ed alla Meta Catania a 32, rispettivamente con una e due gare in meno rispetto alla Sandro Abate. Obiettivo differente, invece, per l’inarrestabile team di Fulvio Colini, che è chiamato a difendere la vetta dopo il sorpasso all’Acqua&Sapone, portatosi momentaneamente a +1. Reduce da nove vittorie consecutive, l’Italservice Pesaro ha la difesa meno battuta del campionato, con sole 41 reti subite a fronte delle 92 segnate. A contribuire maggiormente a questo dato, sono senza dubbio Cuzzolino, autore di 18 gol, e Borruto, con 20, tra cui uno segnato anche nella gara d’andata contro gli irpini: il match terminò sul risultato finale di 3-1. Per la Sandro Abate il rush finale di questo campionato non sarà una passeggiata: restano da affrontare la Meta Catania, la Signor Prestito CMB Matera e la Cybertel Aniene.