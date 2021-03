Sandro Abate, testa a Matera e occhi su Padova Sprint finale per il quarto posto, stasera il recupero chiave tra Padova - San Giuseppe

Smaltita la sbornia per la netta vittoria (4-1) sulla Cybertel Aniene, che ha permesso di centrare la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, la Sandro Abate si appresta a terminare la regular season anche se i casi Covid, che hanno determinato i rinvii a data da destinarsi di Feldi Eboli- CDM Futsal Genova e della supersfida al vertice tra AcquaeSapone e Pesaro creano apprensione. I verdeazzurri cercheranno di difendere con le unghie e con i denti il quarto posto in classifica, occupato attualmente con 37 punti, in attesa del recupero tra Syn-Bios Petrarca e Real San Giuseppe in programma stasera alle 20. I veneti sono a un solo punto da Abate e compagni e, ovviamente, in caso di successo, scalzerebbero gli irpini facendoli diventare quinti, senza dimenticare che, in caso di arrivo a pari punti, in virtù degli scontri diretti (7-6 per Padova all'andata; 2-2 al ritorno) la Syn-Bios sarebbe comunque avanti. Intanto, sponda Sandro Abate, la testa è già alla trasferta sul campo della Signor Prestito CMB Matera. La gara, valida per la venticinquesima e penultima giornata nel campionato di Serie A, è in programma venerdì con fischio d’inizio alle 20:30. Si riparte, per quanto riguarda il campionato, dal pareggio contro la Meta Catania (1-1). Anche il quintetto di Lorenzo Nitti, anch’esso qualificato alla kermesse che si disputerà dal 19 al 25 aprile all’RDS Stadium, arriva al match a margine di un pari, maturato sul campo del Real San Giuseppe (3-3). Ad avere la meglio nel turno d’andata è stata la Sandro Abate: nella dodicesima giornata, Abate e compagni si imposero col finale di 4-3 (per il quintetto avellinese a bersaglio Fantecele e Nicolodi, con una doppietta a testa).