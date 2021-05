Ercolessi: "Facciamo un bagno d’umiltà o è finita" Sandro Abate - Came Dosson, la vigilia. L’universale non usa giri di parole

Vincere per andare alla “bella”. La vigilia della gara di ritorno dei quarti dei playoff scudetto è scandita da un imperativo per la Sandro Abate. Contro la Came Dosson domani, al PalaDelMauro, con calcio d'inizio alle 18,05, i verdeazzurri sono chiamati a rispondere all'8-5 con cui i veneti si sono aggiudicati la partita di andata. A introdurre il match, in conferenza stampa con Batista e Bagatini, ci ha pensato l’universale Marco Ercolessi: “La cosa più importante è fare un bagno di umiltà, smettere di pensare a quello che siamo singolarmente, ma ragionare da gruppo. I numeri della stagione e la partita di sabato scorso dice che la Came Dosson ci è davanti. Sono una buona squadra, ma nelle partite da dentro o fuori i nomi valgono zero. Domani dobbiamo lottare su ogni palla e non pensare all'eventuale gara tre. O vinciamo o è finita, non c'è molto da dire”.