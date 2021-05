Bagatini: "C’è alta tensione, ma sarà un’altra partita" Sandro Abate - Came Dosson, il centrale: “Non possiamo fallire”

Scocca l'ora della verità per la Sandro Abate. Domani la gara due dei quarti di finale dei playoff scudetto, al PalaDelMauro, contro la Came Dosson. Fischio d'inizio alle 18,05. All'andata, sabato scorso, gli irpini sono usciti sconfitti (8-5) e sono ora obbligati a vincere per garantirsi l'accesso alla “bella” evitando l'eliminazione. Con mister Batista ed Ercolessi, in sala stampa, ha parlato il centrale Antonio Bagatini: “Domani dovremo dare il cento per cento, potrebbe essere la nostra ultima gara. Noi ci crediamo, abbiamo la possibilità di vincere. Ci sarà un'altra prestazione rispetto all'andata. Sicuramente c'è un po' di tensione, ma non possiamo portarla in campo. Il mister ha sistemato ciò che doveva esser messo a posto, sarà una gara diversa”.