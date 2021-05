Batista: "Nello sport nulla è impossibile" Sandro Abate - Came Dosson, il tecnico: “Non è il momento di lamentarci”

È conto alla rovescia per tra Sandro Abate - Came Dosson, valida per il ritorno dei quarti di finale dei playoff scudetto. Un solo risultato a disposizione per i verdeazzurri dopo la sconfitta (8-5) maturata sabato scorso in Veneto. Per andare alla “bella” c'è solo la vittoria a disposizione. E Marcelo Batista, protagonista della conferenza stampa alla vigilia della partita, con Ercolessi e Bagatini, ci crede: “Nello sport nulla è impossibile. Dobbiamo continuare a crederci. Contro la Came Dosson, all'andata, avevamo cominciato alla grande. Mi assumo la responsabilità, ci sono certe cose che devono essere aggiustate. Ogni settimana lavoriamo affinché vengano limitati gli errori in partita. La Came è una buona squadra, ho chiesto ai ragazzi di fare attenzione alle transizioni e al possesso palla. È una partita da dentro o fuori, dobbiamo per forza vincere. Non è il momento di lamentarci di ciò che non abbiamo fatto in passato. Domani dovremo essere molto determinati”.