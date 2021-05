Perez: "Equilibrio e cura dei dettagli e si va in semifinale" Came Dosson - Sandro Abate, lunedì la decisiva gara 3. Parola al portiere

Dentro o fuori. La Sandro Abate, con la vittoria conquistata mercoledì scorso al PalaDelMauro (2-1), si è guadagnata la possibilità di giocare la “bella” nei quarti di finale dei playoff scudetto contro la Came Dosson: terzo e ultimo appuntamento, per le due compagini, in programma lunedì, al PalaDosson. Start alle 16,45. I verdeazzurri sono obbligati a vincere per andare avanti e affrontare la vincente di Acqua&Sapone - Meta Catania (gara 3 in casa degli abruzzesi). Parola a Batista, Dalcin, e al portiere Thiago Perez a due gironi dalla partita: “Non possiamo di certo rilassarci o pensare che ora sarà tutto facile. Anzi. Lunedì sarà sicuramente un’altra partita. Un'altra battaglia. Sarà importante essere decisivi nei dettagli e nei momenti importanti. Loro sono una squadra voltata all’attacco, specialmente quando giocano in casa. Noi dobbiamo fare la nostra partita, consapevoli dei nostri mezzi. Dobbiamo essere equilibrati”.