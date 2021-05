Dalcin: "Abbiamo le armi per andare a vincere con merito" Came Dosson - Sandro Abate, lunedì la decisiva gara 3. La concentrazione del laterale

Concentrazione massima, condivisa. Mister Batista, il portiere Thiago Perez e il laterale offensivo Dalcin hanno presentato la decisiva gara 3 in programma lunedì, alle 16,45, al PalaDosson, contro i padroni di casa della Came. In palio c'è il pass per la semifinale scudetto e la Sandro Abate ha un solo risultato a disposizione, vincere, per andare avanti firmando quella che sarebbe un'autentica impresa. La serie è sull'1-1. Serve il colpaccio per guadagnarsi la top four italiana: “La Came Dosson concede pochissimo, specie nel loro campo. Andremo lì a fare una partita intelligente e proveremo a superarli con merito. Abbiamo le nostre armi, siamo un gruppo che può farsi valere. Abbiamo dimostrato di avere tanta forza e carattere. Speriamo che la vittoria di mercoledì scorso sia stata la scintilla per ottenere altri traguardi importanti in questa stagione” ha dichiarato Dalcin.