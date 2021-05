Batista: "Pronti a dare tutto, vogliamo la semifinale" Came Dosson - Sandro Abate, lunedì la decisiva gara 3. La carica del tecnico

Una Sandro Abate garibaldina, senza nulla da perdere e tutto da guadagnare. Dopo la sconfitta nella gara d’andata (8-5) e il successo in quella di ritorno (2-1), è arrivato il momento della “bella”, della gara della verità, contro la Came Dosson. In palio c'è la semifinale scudetto. Appuntamento a lunedì, al PalaDosson, con fischio d’inizio alle 16:45. Un solo risultato a disposizione degli uomini di Batista, che hanno chiuso la stagione alle spalle dei veneti: vincere. In caso di pareggio andranno avanti i padroni di casa. E a proposito di Batista, il tecnico ha parlato in conferenza stampa, all'antivigilia del match, in compagnia di Thiago Perez e Dalcin. Così l'allenatore sudamericano: “La Sandro Abate è una grande squadra, con grandi giocatori. L’ha dimostrato con una grande prestazione in un momento non facile. Faccio i complimenti ai ragazzi, ma ora pensiamo alla terza gara. Sarà un’altra guerra, la Came Dosson è un avversario fortissimo. Sarà una partita decisiva: o noi o loro. Spero che i ragazzi interpretino la gara nel miglior modo possibile e che riusciremo a raggiungere la semifinale già quest’anno”.