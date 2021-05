Montella, Cerrone nuovo responsabile calcio provinciale UISP Il sindaco Buonopane: "Una scelta intelligente, che premia competenza, professionalità e passione"

La UISP – Comitato di Avellino ha scelto il nuovo Responsabile Calcio Provinciale. Si tratta del montellese doc Antonio Cerrone. Trentenne, Cerrone ha conseguito la laurea magistrale in scienze ,otorie conseguita nel 2020 e quella in fisioterapia nel 2015. Antonio, nonostante la sua giovane età, vanta un curriculum degno di nota: istruttore scuola calcio, categorie: Esordienti – Piccoli amici – Pulcini – Primi calci – Giovanissimi dal 2017; docente AIFS Associazione Italiana Formazione Sportiva a Salerno, nel settore calcio, fitness, preparazione atletica, massaggio sportivo dal 2017; responsabile attività di base FIGC Avellino, tecnico provinciale SGS da maggio 2018 a giugno 2019; docente di scienze motorie presso l’istituto Comprensivo ‘’Orazio’’, Pomezia da dicembre 2020; diploma internazionale UEFA B per allenatori di Calcio rilasciato dalla FIGC. “Una scelta intelligente, che premia la competenza, la professionalità e la passione di un giovane del nostro territorio. Congratulazioni e auguri di buon lavoro. Ad Maiora!” ha commentato il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane.