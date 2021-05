Tennis Tavolo, l'ASD Cesinali protagonista a livello regionale Tre podi per la giovane società irpina che ha partecipato con 12 tesserati.

Si è conclusa domenica 16 Maggio la serie di quattro tornei di tennistavolo - due di quinta e due di sesta categoria - presso la grande struttura dedicata a questo sport in San Nicola La Strada (CE), che ha visto protagoniste numerose società sportive provenienti da tutta la Campania. Tra queste, la giovane società del Tennis Tavolo Cesinali ha partecipato portando il grande entusiasmo di 12 dei propri tesserati nelle due categorie, ma soprattutto portando sul podio almeno un proprio atleta in tre di questi quattro tornei, valevoli per le qualificazioni alle finali nazionali di categoria.

A distinguersi particolarmente è stato dapprima Francesco Napolitano nel sesta categoria di Sabato 8 Maggio, ottenendo il terzo posto assoluto. Nel successivo quinta categoria di sabato 15 Maggio, solo un derby fratricida in semifinale tra Mauro Trerotola, giunto sul gradino più basso del podio, e Antonio Giliberti, ha evitato che i due chiudessero sui gradini più alti; Giliberti ha poi vinto anche la finale con grandissimo cuore, conquistando dunque il primo posto assoluto. Infine, il 16 Maggio è stato il giovane Antonio Coluccino a conquistare il terzo posto nel sesta categoria.

Oltre questi quattro atleti, tanti altri della nutrita schiera di Cesinali hanno superato i gironi di qualificazione, ottenendo posizionamenti di riguardo. Un bilancio assolutamente più che positivo per una società che ha saputo farsi apprezzare non solo sotto il profilo tecnico ma anche per l’aspetto umano, sia in relazione agli avversari che facendosi forza a vicenda. A disputare le finali nazionali di categoria a Riccione saranno ben cinque atleti del TT Cesinali su un totale di 39 campani partecipanti, dato che fa della società irpina una delle più rappresentate nel panorama regionale. L’ASD Tennis Tavolo Cesinali si allena nei giorni dispari dalle 17 alle 22 in via Valle a Cesinali. È possibile contattarla anche su Facebook e Instagram.