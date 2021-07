Sandro Abate, Angelini si presenta: "Qui con grandi ambizioni" Il neo tecnico dei verdeazzurri: “Sono determinato e motivato, voglio gente che lotta”

La Sandro Abate continua a progettare la nuova stagione e riparte da un fondamentale tassello. Primo giorno da allenatore dei verdeazurri per Gianfranco Angelini. Il coach romano arriva dall’esperienza con la Todis Lido di Ostia, con cui ha conquistato la semifinale nelle Final Eight di Coppa Italia.

Oggi si è tenuta la presentazione ufficiale: “Sono emozionato e molto motivato. Erano anni che ci cercavamo con la società e questo è stato il momento buono per poter accettare. Sono qui per fare qualcosa di importante. Vogliamo migliorarci giorno dopo giorno. La società è ambiziosa e lo sono anche io, mi piace vincere e metterò tutto me stesso per questa maglia, che rappresenta una persona che ha dato molto a questa città. Dovremo essere cattivi per portare i risultati a casa. La squadra lo scorso anno ha disputato un gran campionato, ma è uscita sia ai quarti di Coppa Italia, sia ai playoff scudetto. Il nostro obiettivo è fare sempre qualcosa di più, poi ciò che verrà lo dirà il campo. La squadra con me dovrà lottare su ogni palla, correre e dare tutta se stessa per la maglia. Se faranno questo con me avranno vita facile. Serve prima la testa, la motivazione, poi la tecnica. Sarà questa la nostra arma. Se i giocatori riescono in questo, il palazzetto si riempirà di tifosi. La rosa? Ho fatto dei nomi in base al mio progetto e sono sicuro che la società mi accontenterà in tutte le prime scelte. Verrà fuori una squadra che somiglierà molto al mio carattere. Ad oggi, ovviamente, è ancora presto per le ufficializzazioni. Ma ci saranno giocatori idonei al mio calcio a 5, forti e con un carattere importante”.