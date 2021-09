Supercoppa, Sebastiani senza Stanic per la sfida contro la Del Fes Si avvicina l'esordio ufficiale della squadra avellinese nella stagione 2021/2022

Manca una settimana al debutto ufficiale della Del Fes Avellino. Domenica 12, con palla a due alle 18, al PalaSojourner di Rieti, la squadra di coach Rodolfo Robustelli affronterà la Real Sebastiani. La squadra laziale non potrà contare su Nicolas Stanic: nella gara contro Cividale il giocatore ha rimediato "una grossolana lussazione della base del primo metacarpo della mano sinistra, con scomposizione del frammento mediale e verosimile presenza di terzo frammento (frattura di Bennet)": ecco quanto presentato dalla Sebastiani con la nota ufficiale. Visita a Treviso dallo specialista, il dottor Andrea Atzei, e intervento programmato per giovedì, per la riduzione della frattura. Solo dopo una settimana dall'operazione, Stanic riprenderà a lavorare con il preparatore atletico per la parte aerobica e allo stesso tempo si sottoporrà a sedute fisioterapiche per la mobilità e il tono muscolare alla mano. Saranno almeno trenta i giorni di prognosi. Solo dopo il cestista potrà tornare a disputare una gara ufficiale.