Del Fes Avellino, un avversario in più nel match di Supercoppa La Real Sebastiani Rieti ha annunciato un ingaggio dopo l'infortunio rimediato da Stanic

La Real Sebastiani Rieti, prossima avversaria della Del Fes Avellino in Supercoppa Serie B, ha deciso di tornare sul mercato dopo la lesione metacarpale rimediata da Nicolas Stanic, operato a Padova dopo la conferma della frattura e costretto allo stop di trenta giorni per il recupero completo. Andrea Traini torna a Rieti. Nuovo accordo con la Real Sebastiani: "Tenendo conto dei tempi di recupero e della necessità di sopperire ai primi impegni ufficiali", il club laziale "ha deciso di richiamare nel gruppo della prima squadra l'atleta Andrea Traini, legato al club da un contratto in scadenza il 30 giugno 2022". Ecco quanto presentato dalla Sebastiani verso la presentazione ufficiale della squadra e verso l'impegno di Supercoppa contro la Del Fes, pronta all'esordio ufficiale. "Il giocatore sarà in città oggi e si metterà subito a disposizione dello staff tecnico. Traini ha conservato la maglia numero 26". Ecco l'ulteriore ostacolo in Supercoppa per la squadra irpina, che scenderà in campo al PalaSojourner domenica pomeriggio.