Sandro Abate, Angelini: "Un tutt'uno con la città, PalaDelMauro cruciale" Il tecnico ha tracciato il punto in casa verdeazzurro a un mese dall'inizio del campionato

La nuova stagione è ormai alle porte e la Sandro Abate inizia a scaldare i motori. I verdeazzurri, a un mese esatto dal esordio stagionale in Serie A, si apprestano ad affrontare le amichevoli pre-season. Appuntamento a sabato, al PalaCardito di Ariano Irpino, per il test contro l’Ecocity Futsal Genzano. Gli irpini, per quanto riguarda il campionato 2021/22, inizieranno il loro cammino con la sfida al PalaDelMauro contro la neopromossa Olimpus Roma.

A tracciare il punto in casa verdeazzurra ci ha pensato il tecnico Gianfranco Angelini: “Il lavoro procede, la squadra sta bene. C’è qualche piccolo problema con il palazzetto a causa della campagna vaccinale, ma andiamo avanti. I ragazzi sono un branco di lupi affamati, motivati, che non si risparmiano sul campo, e per questo vanno premiati, infatti, ho dato loro un giorno di riposo. Per quanto riguarda le amichevoli siamo in attesa della disponibilità del PalaDelMauro. Sabato contro l’Ecocity andremo ad Ariano Irpino. Siamo contenti per l’aiuto che ci stanno dando. Ai tifosi promettiamo corsa e impegno per questa maglia e per la città. Le aspettative devono essere alte, è una squadra costruita per fare quel salto di qualità. Sono fiducioso che, nel momento in cui il PalaDelMauro riaprirà, avremo una tifoseria che ci sarà vicino. Con i giocatori che abbiamo preso sarà il giusto mix per far innamorare la gente. Cercheremo di far appassionare le persone e i buoni risultati li invoglieranno a venire. Se ci danno la possibilità di fare sport faremo tornare la fame ai tifosi avellinesi. Noi accettiamo questa sfida e siamo convinti di vincerla. La prima di campionato sarà contro l’Olimpus Roma, squadra che ha compiuto un miglioramento impressionante. L’esordio sarà importantissimo, arriveranno tante persone e vogliamo farle rimanere lì, al nostro fianco. Dobbiamo essere un tutt’uno con la città. Entreremo in campo con voglia e motivazione, la vittoria deve essere il nostro ossigeno. Gutierrez? Siamo agli sgoccioli, entro massimo una settimana sarà qui. Per quanto riguarda la società dobbiamo sempre ricordare che è giovane rispetto a tante altre. Ma, ormai, la gavetta è finita, noi siamo attrezzati in tutto. Dobbiamo solo avere la possibilità di poter utilizzare la struttura al 100 per cento. L’unica pecca è che dovrebbe essere un po’ più largo. Sono convinto che se verranno persone, il sindaco ci darà una mano. Siamo una realtà importante”.