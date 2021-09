Del Fes Avellino, attesa per la presentazione di società e progetto Il club risponde sul profilo ufficiale alla domanda degli appassionati del basket irpino

Dopo il primo scatto ecco anche il post per la prima gara ufficiale. Domenica, con palla a due alle 18, al PalaSojourner di Rieti, la Del Fes Avellino sarà ospite della Real Sebastiani Rieti e tra i commenti della foto pubblicata per ricordare l'appuntamento, la sfida di Supercoppa di Serie B, spunta anche la risposta del club irpino agli appassionati che chiedevano la presentazione del roster e dell'obiettivo societario. "Purtroppo i molteplici adempimenti burocratici non ci hanno permesso di dedicare molto tempo ne alla presentazione della società ne del progetto che, di concerto con altre realtà locali, si intende realizzare. - si legge nel commento pubblicato dal profilo ufficiale Facebook della Del Fes - Siamo certi della comprensione di tutt voi tifosi e appassionati".

Nel frattempo, è perfettamente riuscito l'intervento chirurgico al quale si è sottoposto il playmaker della Sebastiani Rieti, Nicolas Stanic, per ridurre la frattura metacarpale della mano sinistra. "I tempi di recupero restano quelli stimati inizialmente", si legge nel comunicato del club laziale, che ha aggiunto Andrea Traini per sostituire l'infortunato Stanic, ai box almeno per un mese.