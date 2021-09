Del Fes, Robustelli: "Sebastiani favorita, ma pronti alla sfida" Il tecnico avellinese: "Dobbiamo iniziare a esprimere la nostra pallacanestro"

Domenica, con palla a due alle 18, al PalaSojourner la Del Fes Avellino sarà ospite della Real Sebastiani Rieti per il primo turno della Supercoppa LNP riservata ai club di Serie B. Il match è stato presentato dal coach della Del Fes, Rodolfo Robustelli: "Saremo sul campo difficile di Rieti per la prima gara ufficiale, una sfida di Supercoppa. Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra molto forte, costruita con grandi obiettivi. - ha spiegato il tecnico avellinese - È sicuramente una delle squadre favorite per il salto di categoria, ma anche per la vittoria della coppa, però da parte nostra guarderemo a noi. Sappiamo che questa sarà una gara che ci servirà per conoscerci meglio, per continuare a migliorare i meccanismi che stiamo inserendo passo dopo passo in campo. Utilizzeremo questo test nella maniera migliore per poterci preparare a quello che sarà poi l'inizio del campionato, che resta il nostro vero obiettivo. Sappiamo di affrontare subito una grande difficoltà, ma non ci fa paura. Dobbiamo essere bravi già domenica a iniziare a esprimere la nostra pallacanestro".

In alto il video della presentazione di Real Sebastiani - Del Fes