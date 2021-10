Sandro Abate – Olimpus Roma, Ugherani: "In campo per fare la guerra" Le dichiarazioni del neo-acquisto verdeazzurro alla vigilia dell’esordio

La Sandro Abate è pronta per l’esordio nel campionato di Serie A di futsal 2021/22. I verdeazzurri scenderanno in campo domani, al PalaDelMauro, contro l’Olimpus Roma. Start alle 20,30.

Dopo il tecnico Angelini e l’universale Dalcin, parola al laterale Ugherani: “Fin dal primo giorno abbiamo messo in chiaro i nostri obiettivi, stiamo lavorando per quelli e faremo di tutto per raggiungerli. Domani l’Olimpus Roma vorrà sicuramente vincere, ma noi scendiamo in campo per fare la guerra. Ci impegneremo al massimo. Non abbiamo paura di nessuno, massimo rispetto per tutti. Cosa ho visto nelle gare pre-campionato? Siamo un gruppo che si sta dando da fare, sono contento del lavoro svolto in quel percorso”.