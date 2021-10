Verso Sandro Abate – L84, è caccia alla terza vittoria consecutiva Recuperata una pedina per mister Angelini in occasione del match di venerdì

La Sandro Abate prosegue il suo tour de force. Abate e compagni, dopo le prime due vittorie nel campionato di Serie A, rispettivamente contro l’Olimpus Roma (5-4) e la Todis Lido di Ostia (1-4), scenderà nuovamente in campo venerdì, al PalaDelMauro, contro l’L84 dell’ex Jonas Pinto Junior. Fischio d’inizio alle 20,30. La compagine torinese, invece, è reduce sia dalla sconfitta contro l’Olimpus Roma, valida per la seconda giornata della regular season, sia dal ko a tavolino contro l’Opificio 4.0 CMB Matera. Seppur non ancora ufficializzato, lo 0-6 a favore dei lucani dovrebbe essere omologato presto. A spingere i biancazzurri al ricorso è stata la presenza di Josiko durante il match, il quale doveva scontare una giornata di squalifica procurata con la Meta Catania nella finale di ritorno contro l’Italservice Pesaro. Riguardo al match di venerdì, dovrebbe tornare a disposizione di mister Angelini l’universale Dalcin, assente nel match contro la Todis Lido di Ostia a causa di un problema fisico.