Sandro Abate, Thiago Perez: "Nessun alibi, dobbiamo tornare a vincere" Le parole dell’estremo difensore alla vigilia del match contro il Ciampino Aniene

È conto alla rovescia per l’ottava giornata nel campionato di Serie A di futsal. La Sandro Abate, dopo il pareggio sul campo della Cormar Polistena (2-2), si appresta ad affrontare la Ciampino Aniene, domani, sul parquet del PalaDelMauro. Calcio d’inizio alle 20,30. Abate e compagni, al momento, occupano il settimo posto in classifica a quota 11 punti, a pari merito con i ragazzi allenati da mister Ibanes che sono al sesto gradino della graduatoria.

Alla vigilia del match, parola all’estremo difensore Thiago Perez: “Dobbiamo tornare a vincere per continuare a raggiungere i nostri obiettivi. Le partite in casa sono fondamentali, da domani ci sono sequenze di finali importanti per rimanere nella zona alta della classifica. Ci siamo preparati per il match contro il Ciampino Aniene, abbiamo analizzato i filmati. Inoltre li abbiamo affrontati anche in amichevole ed è certamente una squadra con ottimi finalizzatori. Ma noi conosciamo i nostri mezzi, non dobbiamo avere nessun timore. Rispetto allo scorso anno abbiamo subito pochi gol finora. Stiamo lavorando per migliorare sulle disattenzioni difensive. Angelini e Scarpitti? Due coach di alto profilo, possiamo aspettarci solo grandi cose”.