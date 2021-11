Sandro Abate, Pazetti: "Contro Aniene importante conquistare i tre punti" Le dichiarazioni dell’universale alla vigilia del match contro la Ciampino Aniene

È tempo di vigilia per la Sandro Abate di mister Scarpitti che domani scenderà in campo per affrontare la Ciampino Aniene. La gara, valida per l’ottava giornata nel campionato di Serie A, è in programma al PalaDelMauro con fischio d’inizio alle 20,30.

Dopo le dichiarazioni di mister Scarpitti e dell’estremo difensore Thiago Perez, è la volta di Pazetti: “Mi trovo molto bene in questa squadra. È il mio primo campionato, ho 19 anni ed è emozionante giocare con calcettisti di un certo livello. Cerco di migliorare volta dopo volta. Ogni partita per me è come se fosse una finale. Questa settimana abbiamo lavorato bene cercando di fare sempre qualcosa in più. Domani contro la Ciampino Aniene dobbiamo conquistare i tre punti. Nazionale? Un onore indossare la maglia dell’Italia. Quel posto non è fisso, devo fare del mio meglio per meritarmelo”.