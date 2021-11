Sandro Abate, Scarpitti: "Fondamentale tornare alla vittoria" Le parole del tecnico irpino alla vigilia del derby contro il Real San Giuseppe

È tempo del primo derby stagionale per la Sandro Abate. I ragazzi di mister Scarpitti scenderanno in campo domani per affrontare il Real San Giuseppe. La gara, valida per la nona giornata nel campionato di Serie A, è in programma al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, con fischio d’inizio alle 18. Abate e compagni sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga subita contro la Ciampino Aniene (1-6), mentre, la squadra degli ex di turno Ercolessi e Crema arriva al match di domani dopo due ko consecutivi, prima contro l’Olimpus Roma (2-7), successivamente con il Futsal Pescara (5-1). Gli irpini, che non assaporano il gusto della vittoria dalla quarta giornata di regular season, dovranno necessariamente ritrovare il giusto equilibrio dopo aver accusato moralmente l’inaspettato cambio in panchina. Con il mister molisano, arrivato solo da 15 giorni al comando degli irpini, solo un punto è stato messo in cascina, frutto del pari contro la Cormar Polistena (2-2). Tanta voglia di riscatto anche da parte della compagine allenata da coach Tarantino, che ha conquistato solo tre punti nelle ultime cinque gare. I verdeazzurri, lo scorso anno, hanno avuto la meglio sui gialloblù, sia nel match d’andata (4-2), sia in quello di ritorno (1-5).

Così il mister irpino Scarpitti a un giorno dal derby con il Real San Giuseppe: “L’obiettivo è decisamente quello di tornare alla vittoria. Sono qui da due settimane, la squadra di sta allenando bene e stiamo crescendo anche a livello difensivo. Abbiamo analizzato la prestazione della gara contro la Ciampino Aniene e si può dire che è stato un match in cui abbiamo concesso meno rispetto ad altre partite. Purtroppo, facciamo piccoli errori che ci costano caro, quasi tutti i gol arrivano da ripartenze o da palle inattive. Stiamo lavorando su questo. È venuta a mancare la lucidità sottoporta, dobbiamo essere più cinici e convinti in fase conclusiva. Senza dubbio abbiamo bisogno di un’iniezione di fiducia. La squadra ha una buona quota di gol nelle gambe, dobbiamo solo sbloccarci. Il Real San Giuseppe è una squadra simile alla nostra, molto valida in fase di possesso. Anche loro hanno avuto un momento iniziale positivo mentre ora è negativo. Hanno subito molti gol. Li affronteremo a viso aperto, abbiamo un organico all’altezza. Non sarà un derby in tono minore, sono entrambe compagini che hanno cambiato molto in fase estiva. Non è un alibi, semplicemente c’è bisogno di tempi maggiori. Noi, come anche loro, siamo in corsa per gli obiettivi di inizio stagione e questo mese potrà delineare quanto la società ha prefissato. Quest’anno il livello del campionato è cresciuto e le neopromosse sono arrivate molto spavalde. Sarà un mese decisivo”.