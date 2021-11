Sandro Abate, Dalcin: "Punto di ripartenza, combatteremo fino all’ultimo" Il commento dell’universale dopo il ko contro il Napoli Futsal

Sandro Abate – Napoli Futsal 2-4, il commento di Dalcin: “Questa partita è un punto da cui ripartire ed effettuare una transizione. La classifica per noi è delicata, ma possiamo rifarci. Il campionato è lungo e combattuto, possiamo ancora dire la nostra. La stagione è particolare, anche a livello societario, ma noi siamo qui e ci assumiamo le nostre responsabilità. La società ha il giusto tempo per fare le dovute valutazioni per il mercato di riparazione, noi continueremo a migliorarci e combatteremo fino all’ultimo. Possiamo arrivare alle Final Eight di Coppa Italia. Bisogna lavorare step by step per raggiungere il vertice”.