Sandro Abate, Scarpitti: "Contro Manfredonia dobbiamo vincere, basta alibi" Così il tecnico irpino in vista del match di mercoledì

È testa al turno infrasettimanale nel campionato di Serie A di futsal. La Sandro Abate si appresta ad affrontare la Vitulano Drugstore Manfredonia: il match, valido per la dodicesima giornata, è in programma mercoledì, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 20. I verdeazzurri, reduci da quattro sconfitte consecutive, tra cui l’ultima subita sul campo dell’Italservice Pesaro (3-1), dovranno tornare alla vittoria per poter recuperare posizioni in classifica in ottica Final Eight. A contribuire al necessario cambio di rotta, ci sarà il nuovo pivot Alex, di cui l’acquisto è stato ufficializzato in giornata dalla società verdeazzurra. La Vitulano Drugstore Manfredonia, invece, arriva alla gara contro Abate e compagni dopo il pareggio in rimonta contro la Todis Lido di Ostia (2-2): situazione critica per i biancocelesti, che occupano la penultima posizione in classifica con soli 6 punti.

In vista del match, parola al tecnico irpino Scarpitti: “Alex è stato fortemente voluto da me e dalla società. È un giocatore estremamente importante che può darci ciò di cui necessitiamo sia dal punto di vista tattico, sia caratteriale. È una persona umile che si è messa subito a disposizione del gruppo. La trasferta contro l’Italservice Pesaro è stata una partita fin da subito giudicata proibitiva essendo che eravamo sottorganico rispetto ad altri match. Abbiamo recuperato Thiago Perez nel riscaldamento. Ho visto una squadra che sta capendo le mie richieste e soprattutto le necessità e, con umiltà, si è messa a testa bassa a difendere su un campo più ampio contro un roster forte. Hanno lottato dal primo all’ultimo minuto. La crisi sta nei risultati, per quanto riguarda le prestazioni siamo in crescita. Mercoledì contro la Vitulano Drugstore Manfredonia deve esserci il cambio di rotta, non ci sono altri appelli. Si deve assolutamente vincere, la squadra ci crede tantissimo. Vediamo gli sforzi della società e il pubblico che continua a seguirci, non riuscire a ripagare con dei risultati positivi a noi dispiace molto. Thiago Perez? Si è ripreso, certamente deve riprendere il ritmo. Invece per Jhons ci vorrà almeno un’altra settimana di terapia. Questa settimana sarà fondamentale in ottica Final Eight. Dopo la gara di mercoledì giocheremo nuovamente sabato, in trasferta contro la Meta Catania. Manca la fiducia e l’entusiasmo, dobbiamo uscire da questa brutta situazione”.