Il derby è della Sandro Abate: 4-2 contro la Feldi Eboli Gli irpini, nonostante i casi Covid, chiudono in bellezza il 2021

Il Covid non ferma la Sandro Abate. I verdeazzurri, nonostante l’annuncio di tre positività all’interno del gruppo, chiudono il 2021 con la vittoria nel derby contro la Feldi Eboli. Il match, valido per la quattordicesima giornata nel campionato di Serie A, è terminato sul risultato finale di 4-2. Per gli irpini gol di Richar e tripletta di Dalcin; autogol di Avellino e rete di Calderolli per le volpi. Il roster di mister Scarpitti, in attesa dei risultati degli altri match, sale a quota 20 punti in classifica agganciando il Real San Giuseppe e tenendo vivo il sogno Final Eight. A chiudere il giro di boa sarà la gara contro la Came Dosson, in programma l’8 gennaio, con fischio d’inizio alle 18,25.

Primo tempo – Ritmi alti nei primi secondi di gioco. L’estremo difensore irpino Thiago Perez viene chiamato subito a effettuare i primi miracoli del match. La Sandro Abate, dal suo canto, è scesa in campo con il giusto atteggiamento e risponde agli attacchi delle volpi con azioni pericolose. Per metà del primo tempo domina il botta e risposta tra le due compagini, che, però, non sbloccano il risultato. Il primo time-out, chiamato a 7 minuti e 12 secondi dal termine della prima frazione di gioco, è di marca verdeazzurra, con mister Scarpitti che tenta di smuovere gli equilibri. Nei minuti seguenti, l’intensità è debole. L’ultimo tentativo è a favore della Sandro Abate: importante rilancio di Thiago Perez verso Danicic che, sottoporta, cerca di sorprendere il portiere rossoblù. La situazione è rocambolesca e il risultato non varia: termina sul parziale di 0-0.

Secondo tempo – La ripresa al PalaSele inizia con due fiammate: capitan Abate viene servito da Dalcin, ma non riesce a insaccare la sfera in rete. Rispondono gli ebolitani con una conclusione potente di Vavà che sfiora il legno. A rompere gli equilibri, però, ci pensa la Sandro Abate: è una giocata individuale di Richar a circa 15 minuti dal triplice fischio a sbloccare il derby. Gli irpini vogliono la vittoria a tutti i costi e allungano il vantaggio, questa volta con Duda Dalcin. Ma il laterale irpino non vuole accontentarsi e, dopo circa due minuti, firma la doppietta: è 3-0 a 8 minuti dal triplice fischio. La Feldi Eboli sceglie la mossa del power-play per rientrare in partita. A dare speranza agli ebolitani è Avellino, che concede un autogol ai rossoblù. La formazione verdeazzurra difende nel migliore dei modi la propria metà campo e, a 20 secondi dal termine del derby, cala il poker: a segno ancora Dalcin che, nonostante la rete di Calderolli sullo scadere, mette un’ipoteca sulla vittoria. Termina sul risultato finale di 4-2 al PalaSele.

Il tabellino.

Sandro Abate – Feldi Eboli 4-2

Marcatori: st 4’23” Richar, 10’09” Dalcin, 11’48” Dalcin, 13’12” Avellino (aut.), 19’39” Dalcin, 19’57” Calderolli.

Sandro Abate: Perez, Abate, Bizjak, Dalcin, Avellino, Petrillo, De Luca, Richar, Pazetti, Danicic, Rizzo. All.: Scarpitti.

Feldi Eboli: Dal Cin, Romano, Trentin, Calderolli, Schiochet, Vavà, Caponigro, Bissoni, Senatore, Melillo, Selucio, Glielmi. All.: Samperi.

Note: Ammoniti: Danicic, Abate, Vavà, Pazetti, Caponigro, Calderolli, Selucio.

Arbitri: Federico Beggio (Padova), Salvatore Minichini (Ercolano), Fabrizio Andolfo (Ercolano). Crono: Antonio Marino (Agropoli).