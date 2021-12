Del Fes Avellino, ecco Hajrovic per coach Benedetto La novità verso la sfida con Torrenova, in programma domenica 9 al PalaDelMauro

La Del Fes Avellino aggiunge una nuova pedina al roster. Tarik Hajrovic è il regalo sotto l'albero per il coach della squadra irpina, Giovanni Benedetto, che attendeva una novità per il reparto lunghi.

Il centro, di nazionalità serba, alto 203 centimetri per 102 chilogrammi, ha vissuto la prima parte del campionato di Serie B con la Partenope Sant'Antimo: 5.3 punti di media nelle tredici gare giocate (15.7 minuti a partita) con il 51 per cento da 2, il 33 per cento da 3, 3.2 rimbalzi a gara. In passato Hajrovic ha indossato la canotta della Benacquista Latina nel 2020/2021, in Serie A2, e dei Tigers Cesena nel 2019/2020, in Serie B.

La Del Fes ha ripreso la preparazione, ma c'è un positivo nel gruppo squadra, riscontrato con il ciclo di tamponi effettuato nelle scorse ore. È attesa per i nuovi esiti con la prossima gara in calendario fissata per domenica 9 al PalaDelMauro. Gli avellinesi sfideranno Torrenova, allenata dall'ex Scandone, Maurizio Bartocci.