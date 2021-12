Sandro Abate, ecco il nuovo calendario Il Covid rinvia il discorso qualificazione alle Final Eight: il programma

Obiettivo Final Eight in stand by per la Sandro Abate. La Divisione Calcio a 5, dopo il rinvio della gara tra Ciampino Aniene e Italservice Pesaro a causa di positività al Covid-19, ha comunicato la riprogrammazione del calendario di Serie A in ottica delle qualificazioni di Final Eight di Coppa Italia. Pertanto, Abate e compagni, che avrebbero dovuto affrontare la Came Dosson due giorni dopo l’Epifania, torneranno in campo, come tutte le altre compagini, il 13 febbraio. Il fischio d’inizio sarà in contemporanea alle 18,25. Invece, la gara tra gli aeroportuali e i Campioni d’Italia in carica sarà recuperata il 9 febbraio. Automaticamente slitteranno anche le date delle prime sei giornate del girone di ritorno, creando così un vero e proprio duro tour de force per tutta la Serie A. Per gli irpini, quindi, complice anche la pausa Nazionali, ci sarà oltre un mese di stop per potersi preparare al meglio al match che potrebbe valere il pass alle Final Eight. Il roster di mister Scarpitti chiude il 2021 con 20 punti in classifica, gli stessi del Real San Giuseppe, a -1 dalla Ciampino Aniene e -2 dal Futsal Pescara.

Di seguito, le nuove date delle gare degli irpini.

Ultima giornata girone d’andata:

Came Dosson – Sandro Abate 13 febbraio ore 18,25

Prime sei giornate girone di ritorno:

Olimpus Roma – Sandro Abate 16 febbraio *

Sandro Abate – Todis Lido di Ostia 19 febbraio *

L84 – Sandro Abate 22 febbraio *

Futsal Pescara – Sandro Abate 26 febbraio *

Sandro Abate – Opificio 4.0 CMB Matera 5 marzo *

Syn-Bios Petrarca – Sandro Abate 8 marzo *

*Fischio d’inizio da definire