Del Fes Avellino: testa alla gara con Torrenova, ma è attesa per la Serie B Domenica 9 è in programma la prima gara del 2022 con la sfida alla squadra allenata da Bartocci

Ore di relax prima del nuovo ritorno in palestra per la Del Fes Avellino. Il calendario della Serie B ha garantito una lunga pausa tra l'ultima sfida del 2021 e quella del nuovo anno, che per le squadre di terza serie è in programma domenica 9 gennaio. Rispetto alla Serie A e alla A2, in cui è stato inevitabile l'intervento delle leghe e della FIP per disporre il rinvio del primo turno del 2022, la B ha completato totalmente le tredici giornate di campionato prima della sosta natalizia. Resta comunque la valutazione sul da farsi in base ai casi covid riscontrati nei vari gruppi squadra. Nella giornata di martedì, alla ripresa della preparazione, la Del Fes ha comunicato la positività di un tesserato. Domenica 9 la squadra irpina ospiterà la Fidelia Torrenova, allenata dall'ex Scandone, Maurizio Bartocci. La squadra siciliana ha salutato il 2021 con il terzo posto effettivo del girone meridionale. La Del Fes aprirà il nuovo anno con la gara casalinga e proverà a determinare continuità dopo aver superato Formia lo scorso 23 dicembre.