Del Fes Avellino, di nuovo un positivo al covid nel club irpino Dentro Hajrovic nel gruppo irpino, lanciato verso la sfida con Torrenova

Prosegue la preparazione della Del Fes Avellino verso la prima sfida del 2022 con la Cestistica Torrenovese, in programma domenica (palla a due alle 18) al PalaDelMauro. Coach Giovanni Benedetto non può contare su Luka Cepic, posto in quarantena in seguito alla positività al covid-19 riscontrata con l'ultimo ciclo di tamponi effettuato dal gruppo squadra irpino. Un'assenza nella Del Fes, attesa anche per la prossima avversaria, la Fidelia Torrenova, allenata dall'ex Scandone, Maurizio Bartocci. La squadra avellinese ha aggiunto una nuova pedina nel roster 2021/2022. Il nuovo anno si è aperto con l'arrivo di Tarik Hajrovic. Il centro, classe 2000, ha raggiunto la Del Fes dopo la prima parte di stagione vissuta con la canotta della Geko PSA Sant'Antimo e punta ad essere la novità sostanziale nella crescita del gruppo allenato da coach Benedetto, che ha salutato il 2021 con la vittoria contro il Meta Formia, ottenuta a Fondi, nell'obiettivo di risalita e stabilità nella classifica del girone D di Serie B.