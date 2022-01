Amarcord, Keifer Sykes: numeri da favola in NBA per l'ex Scandone Cifre super nelle prime sfide del nuovo anno per una carta NBA a sorpresa

La città di Avellino si affida alla Del Fes nel tentativo di ritrovare quanto prima le categorie che ha vissuto il capoluogo e la provincia dal 1997 al 2019. I tifosi biancoverdi, gli appassionati di basket, guardano comunque con un occhio particolare i percorsi degli ex. In avvio del 2022 spicca la crescita e i numeri di un ex Scandone, Keifer Sykes. L'esterno di Chicago ha vissuto la stagione 2018/2019 in canotta Avellino risultando protagonista tra la Serie A e la Champions League. Quell'annata, l'ultima del club storico in massima serie, fu un vero e proprio trampolino di lancio per il classe '93, che ha proseguito la carriera in Cina con un ritorno in Italia, all'Olimpia Milano, per poi indossare le maglie del Turk Telekom, del Panathinaikos e del South East Melbourne Phoenix. Le diverse esperienze dimostrano il piacere di sposare i progetti delle leghe di tutto il mondo.

Nel 2021 Sykes ha fatto ritorno negli States per rigiocarsi la carta NBA. Il nativo dell'Illinois ha giocato con i Fort Wayne Mad Ants, la franchigia di D-League legata agli Indiana Pacers. Il 2022 si è aperto nel mondo migliore per Sykes, attivo con la squadra di Indianapolis già in precedenti gare e leader offensivo nelle prime due sfide del nuovo anno: 35 minuti e 10 punti contro i Cleveland Cavaliers, 38 minuti e ben 22 punti nel match contro i New York Knicks (94-104). Per Sykes è un via clamoroso con l'obiettivo della conferma al massimo livello del basket mondiale.

