Casi covid, rinviata Del Fes Avellino - Cestistica Torrenovese La gara è stata differita a data da destinarsi. Positività tra i siciliani

La gara tra la Del Fes Avellino e la Cestistica Torrenovese è stata rinviata a data da destinarsi. La società irpina ha comunicato la decisione assunta a causa delle positività riscontrate all'interno del gruppo squadra del club siciliano. Il campionato riprenderà, salvo nuove indicazioni, domenica prossima, ma senza il match tra la Del Fes e la Fidelia Torrenova, allenata dall'ex Scandone, Maurizio Bartocci.

La nota ufficiale - "La Del Fes Avellino comunica che la gara casalinga contro Cestistica Torrenovese prevista originariamente per questa domenica, 9 gennaio 2022, è stata rimandata a data da destinarsi. La decisione è stata presa in seguito all’aumento delle positività riscontrate nel gruppo squadra del club avversario. Comunicazioni riguardanti la data di recupero verrano date non appena la stessa sarà stabilita".