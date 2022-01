Del Fes Avellino, Benedetto: "Stop con Torrenova, testa a Ruvo" Il coach: "Facciamo a meno di qualche giocatore che abbiamo messo a riposo precauzionale"

Domenica ripartirà il campionato di Serie B al netto di rinvii causa covid. La Del Fes Avellino non scenderà in campo contro la Cestistica Torrenovese a causa delle positività nel gruppo squadra dei siciliani, fermati dall'autorità sanitaria locale. "Continuano i nostri allenamenti al termine delle feste, ma domenica non giocheremo. La squadra avversaria (la Fidelia Torrenova, ndr) è in difficoltà. Speriamo di non incorrere le nostre problematiche. - ha spiegato il coach della Del Fes, Giovanni Benedetto - Ci prepareremo per la partita di Ruvo di Puglia. Anche noi, in questo momento, facciamo a meno di qualche giocatore che abbiamo messo a riposo precauzionale e l'abbiamo in quarantena fiduciaria. Per adesso il nostro lavoro continuerà fino a sabato. Lasceremo la domenica libera per riprendere poi lunedì gli allenamenti".

La nota del club siciliano sul differimento della gara - "Cestistica Torrenovese comunica che il match tra Del.Fes Avellino e Fidelia Torrenova è rinviato a data da destinarsi a causa di alcune positività riscontrate all’interno del Gruppo Squadra. La gara - in programma originariamente per domenica 9 gennaio alle ore 18 - è stata rinviata a seguito del provvedimento dell’ASL Locale che ha posto in quarantena tutti i membri del Gruppo Squadra, che stanno comunque bene ed in perfetta salute".